Kars’ta ağır silah atışları yapılacak!

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars ili sınırları dâhilinde bulunan Şehit Astsubay Kıdemli Üsçavuş İlhan Hamlı Kars Atış ve Tatbikat Alanında (Akbaba atış ve tatbikat bölgesi) 30 Mart-14 Nisan 2023 tarihleri arasında ağır silah atışları (Top) icra edilecektir” denildi.Atışların yapılacağı tarihlerde bölgeye yakın köylerde bulunan vatandaşların tatbikat alanına ve etrafına girmemeleri istendi.