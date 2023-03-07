HDP'nin davetine CHP'den olumlu yanıt: Görüşmemiz olasıdır

Altılı Masa, cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ilan etti. Adaylık ilanı sonrası HDP'den art arda açıklamalar geldi.HDP' Eş Başkanı Mithat Sancar katıldığı programda adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu'na ittifak çağrısında bulundu. Sancar, 'Aday çıkarma konusunu henüz tamamlamış değiliz istişarelerimiz devam ediyor. Kılıçdaroğlu HDP ve ittifak güçlerimizle görüşmeli.' dedi.Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, da Kılıçdaroğlu'nu tebrik ederek 'Kendisini HDP'ye de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.HaberTürk TV canlı yayınına telefonla bağlanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP'ye olumlu yanıt verdi.Özel, 'Mithat Sancar'ın tebrikine teşekkür ediyoruz bu çok kıymetli. Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaret edebilir. Tüm siyasi partileri ziyaretle yükümlüdür. Seçim güvenliği için çıktığımız yolda da HDP'yi ziyaret ettik. HDP'yi bu kampanya süreci başlamadan ya da kampanya sürecinde bir ziyaret etmek olasıdır' diye konuştu.