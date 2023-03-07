Aydın'da 15 kilo 'kubar' ele geçirildi
Aydın’da, jandarma ekiplerinin operasyonunda, evin bahçesinde toprağa gömülü 15 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi de tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen L.G.'nin Buharkent ilçesi Gündoğan Mahallesi'ndeki evinde, yüklü miktarda kubar esrar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese dün sabah operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesinde 2 noktada toprağa gömülü 15 kilo kubar esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan L.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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