Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 azalışla 463 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 15.633 puan oldu.İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.923 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 27.929 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalarak 7.354 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 9.509 puanda bulunuyor.Dün yüzde 0,4 artışla günü 1,0677 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1,0670'de bulunuyor.Avrupa tarafında da para politikalarına ilişkin belirsizlikler piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor.Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri sözle yönlendirmelerini sürdürürken, ECB'nin en şahin üyesi Robert Holzmann gelecek dört toplantıda 50'şer baz puan faiz artırılmasını desteklediğini bildirdi.ECB üyesi Mario Centeno ise enflasyonun bankanın projeksiyonlarının altında gerçekleştiğini ifade ederek, şahin adımların yavaşlatılması gerektiğini belirtti.Analistler, açıklanacak makroekonomik verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin vereceği sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Senato'sunda yapacağı açıklamaların piyasaların odağında yer aldığını söyledi.