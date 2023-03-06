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Beyaz Gazete
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MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Berat Kandili' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin ve tüm vatandaşların Berat Kandili'ni kutladı.

Ekleme: 6.03.2023 - 19:35 Güncelleme: 6.03.2023 - 19:37 / Editör: Ozge Selin
MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Berat Kandili' mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Ramazan ayının müjdesi olan Berat Kandili münasebetiyle; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, tüm vatandaşlarımızın bu mübarek gecesini manevi beratımıza vesile olması niyazıyla kutluyor, yaşadığımız sıkıntılardan kurtuluş için bir şifa, bir eşik olmasını ümit ediyorum. Hayırlı ve bereketli kandillerimiz olsun inşallah. Nice ilahi mükafata erişmeyi kalpten diliyor, dualarımızın kabul, Allah'ın yar ve yardımcımız olmasını temenni ediyorum' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'Berat Kandili' mesajı

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