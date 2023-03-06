İmamoğlu ve Yavaş İYİ Parti'de
İki büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Toplantı çıkışı açıklamalardan bulunan İmamoğlu, ''Kılıçdaroğlu'nun bilgisi var, 6'lı masanın öneminin bilincindeyiz'' açıklamasında bulundu. Mansur Yavaş ise, ''Milletimizin ayrılığa tahammülü yok, tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusu, bunu ilettik'' ifadelerini kullandı. İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, ''Genel başkanımız Millet İttifakı'na öneri sundu. Yavaş ve İmamoğlu'na, cumhurbaşkanı yardımcılığı olmaları iletildi' dedi.
Türk siyasi tarihi, en hareketli günlerinden birini yaşıyor.
6'lı masanın bir ayağı olan Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masadan ayrıldı. İttifak içerisinde kriz yaşanırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kesin gözü ile bakılıyor. Millet İttifakı'nın bugünkü toplantısı sonrasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklayacağı belirtilirken, CHP Genel Merkezi önünde de hazırlık başladı. Bir diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması durumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanı yardımcısı olacakları konuşuluyor.
İmamoğlu ve Yavaş İyi Parti'de...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6'lı masa krizinde arabuluculuk rolünü üstlendi. Günlerdir ortaya atılıp yalanan 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret edecek' iddiası bugün gerçekleşti.
Millet İttifakı'nın toplantısına az bir süre kala İyi Parti Genel Merkezi önünde hareketli anlar yaşandı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Meral Akşener'i ziyaret için genel merkeze gitti.
İMAMOĞLU: GENEL BAŞKANIMIZIN BİLGİSİ DAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
'Saygıdeğer Meral Akşener hanımefendiyi, Yavaş başkanımızla ziyaret ettik. Bu ziyareti genel başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiriyoruz. Bu zor günlerde 6'lı masanın önemine binaen duygularımızı paylaştık'
MANSUR YAVAŞ: TEKRAR BİR ARAYA GELİNMESİ ARZUSU MİLLETİMİZİN ARZUSU
'Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Hep birlikte bir araya geldik ve İstanbul, Ankara'yı kazandık. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusu, bunu genel başkanımıza ilettik, kendisi değerlendirecek.'
Toplantı ertelendi
Ayrıca, Millet İttifakı'nın 14'de gerçekleşmesi beklenen toplantısının saat 16.00'a ertelendiği aktarıldı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI