Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Hatay'ın Arsuz ilçesinde saat 14:02'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen Deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 14:02'de merkez üssü Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 14:02'de merkez üssü Hatay'ın Arsuz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 7.3 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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