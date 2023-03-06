Antalya'da deniz 2 metre çekildi

11 ili vuran deprem felaketinin ardından Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki selinus sahilinde deniz suyunun yaklaşık 2 metre çekildiği gözlendi.Sahilde yaklaşan turizm sezonu için işletmeler hazırlıklarını sürdürürken, kumluk alanlar yerini kayalıklara bıraktı.Sahilinde işletme sahibi Fevzi Kileci, şu ifadeleri kullandı:Daha önce halkımız kayalık olmasına rağmen girebiliyordu. Yaşanan deprem sonrası deniz suyundaki çekilme nedeniyle ana kayalar da olarak ortaya çıktı. Sahilde yaralanmalar meydana geliyor. Bu tür yaralanmaların olmaması için belediye ve kaymakamlık öncülüğünde bağımsız şekilde bulunan kaya parçalarının alınmasını rica diyoruz ya da yapabilirlerse belli aralıklarla halkın daha güvenli bir şekilde denize girmesi için platform yapmalarını istiyoruz. Şahsım ve halkımız adına bu işten rahatsızız.