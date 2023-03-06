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Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa toplantısının ardından muhalefetin cumhurbaşkanı adayını duyurdu. Karamollaoğlu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanı adayımızdır" dedi. Karamollaoğlu'nun ardından sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır." ifadelerini kullandı. Toplantının ardından yayımlanan 12 maddelik yol haritasının son maddesinde "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.

Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu...
Ekleme: 6.03.2023 - 21:02 Güncelleme: 6.03.2023 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu...
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki Altılı Masa toplantısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Temel Karamollaoğlu, beş saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde toplananlara hitaben yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

'Diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacak'

Karamollaoğlu'nun ardından sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Kılıçdaroğlu, 'Diğer partilerin genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır.' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

'Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun yatağa aç girmemesidir. Hakkın, hukukun, adaletin kılınması demektir. Bizim soframız barışım ve kardeşliğin sofrasıdır. Türkiye'yi neşeli, huzurlu ve bereketli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu başaracağız.

Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinde mutabık kaldık. 11 madde sonuçlandı. Parlamenter sisteme geçiş sürecinde diğer partilerin Genel Başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Kapımız herkese sonuna kadar açıktır.

Hiç kimse merak etmesi ahlakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağız. Yolumuz açık olsun.'

Altılı Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu...

Yol haritasında Yavaş ve İmamoğlu için özel madde

Toplantının ardından yayımlanan 12 maddelik yol haritasının son maddesinde 'İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.' denildi.

 
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