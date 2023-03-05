TEM'de kaza: Çok sayıda yaralı var

Zincirleme kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Çenedere Viyadüğü'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.