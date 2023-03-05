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Adana'da silah atölyesine baskın

Polisin ruhsatsız silah üretilen atölyeye yaptığı baskında 25 adet tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.

Ekleme: 5.03.2023 - 10:21 Güncelleme: 5.03.2023 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Adana'da silah atölyesine baskın
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Akkapı Mahallesi'nde bir çiftlik evinde ruhsatsız silah atölyesi kurulduğu bilgisini aldı.

Kuru sıkı tabancaların namlusunun değiştirilerek tabanca haline getirildiği bilgisine ulaştı.

25 tabanca ele geçirildi
Bilgi üzerine polis harekete geçip çiftliğe baskın yaptı. Yapılan baskında 25 adet ruhsatsız tabanca, 25 tabanca sürgüsü, 51 ucu açık namlu, 26 ateşleme tertibatı, 36 şarjör, 24 icra yay ve mili, 23 sürgü tutma pimi ve çok sayıda silah yapımında kullanılan tamir gereçleri ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.

2 kişi tutuklandı
Emniyete götürülen şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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