CHP ve İYİ Parti'de alarm! Belediye başkanlarını topladılar... Olay poz mesajlı karşılama! Cihan Paçacı...

Muhalefetin yuvarlak bir masa etrafında toplanıp oluşturduğu 6'lı koalisyon 1 yılda çöktü. Masanın büyük ortakları CHP ve İYİ Parti arasındaki soğuk savaş geçtiğimiz gün yerini sıcak çatışmaya bıraktı.Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin akabinde Meral Akşener masadan çekildi.Parti kurmayları tarafından hakarete varan ifadeler havada uçuştu.Her fırsatta Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto edip, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önünü açan Akşener kamera karşısında geçerek bunu somut bir şekilde dile getirdi ve masayı devirdi.Masadaki ortakları tarafından partisine bir dayatma olduğunu söyleyen Akşener, 'Boyun eğmeyeceğiz' diyerek CHP'yi de karıştırmak için Yavaş ve İmamoğlu'na benzer bir dayatmada bulundu.'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na sesleniyorum. Milletimiz sizi göreve çağırıyor' ifadeleriyle 2 isme seslenen Akşener saatler sonra 2 isimden yarım ağızla da olsa ret yedi.Yaşananlar sonrası CHP ve İYİ Parti bugün de alarm halinde. Öyle ki iki parti de peş peşe toplantılar yapıyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partili belediye başkanlarıyla buluştu.Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, Kılıçdaroğlu'na yaptığı ağır bombardıman sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.Basın mensuplarının sorularını, 'Sağ olun, teşekkür ederim.' diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.Öte yandan Paçacı flaş bir açıklama yaptı. 'Masadan kalkmadık, kaldırıldık' diyen Paçacı gazetecilere şu açıklamaları yaptı:Paçacı, parti genel merkezi ek binasında partili belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Paçacı, görevine döndüğünü belirtti.Yaşanan gelişmeler konusunda henüz bir değerlendirme yapmadıklarını belirten Paçacı, 'Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda farklı düşünenler olabilir. Bu farklı düşüncenin altılı masanın dağılması şeklinde yorumlanmaması gerekirdi. Ama maalesef öyle yorumlanıyor. Altılı masa sistem değişikliği amacıyla kurulmuş bir masadır. Yani herhangi bir partinin genel başkanını seçmek için kurulmuş bir masa değildir. Biz öyle gördük, öyle algıladık. Dolayısıyla bizim itirazımız şahısların kendisine değil seçimin kazanılmasına yöneliktir.' ifadelerini kullandı.Seçimin çok kritik ve hayati olduğunu dile getiren Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:'Kaybedilen bir seçimin telafisi yok. İYİ Parti olarak hassasiyetimiz bu noktada. Bunun için en fazla oyu olan, kazanma ihtimali yüksek olan aday dedik. Sayın Genel Başkan'ın ifadeleri aslında kurumsal bir yapının yansımasıdır ve kişisel değildir. İYİ Parti'nin temel görüşüdür. Bilinen bir husustu. Yani bir sürpriz yok burada. İYİ Parti iki yıldan bu yana kazanacak aday diyor. Kazanacak adaydaki anlam, kazanma ihtimali en fazla olan ismin aday gösterilmesidir. Onun için de 'Bu seçimi mutlaka kazanmamız gerekli' anlayışından kaynaklanıyor. Yoksa kişilerle hiçbir ilgisi yoktur bu meselenin.'Altılı masanın dağılıp dağılmadığı sorusuna Paçacı, 'Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz.' ifadelerini kullandı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir feragat örneği göstererek cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını dile getirdiğini anımsatan Paçacı, şunları kaydetti:'İYİ Partinin görüşü belliydi. İYİ Parti sürpriz yapmadı. İYİ Parti uzun süredir kazanma ihtimali yüksek olan aday üzerinde ısrarcı oldu. Genel Başkan çok büyük bir feragat örneği göstererek 'Türkiye'nin önünü açacağım ve ben aday olmayacağım' dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır. Yoksa herkes cumhurbaşkanı olmak ister. Genel Başkan'ımızı da kazanma ihtimali yüksek bir aday olarak görüyorum. Buna rağmen feragat etti.'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı 'Noter masasına dönüşmüştür.' açıklamasının ardından CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı, bugün parti genel merkezine geldi.Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmeye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise bölgede deprem sonrası yürütülen çalışmalar nedeniyle toplantıya katılmadı.Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.Kılıçdaroğlu dün Akşener'in açıklamalarının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmek üzere belediye binasına göndermişti.Öte yandan CHP'li bazı belediye Başkanı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik ifadeler kullandı.Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partiye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, 'Neler söyleyeceğimiz belli. Genel başkanımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda' dedi.Büyükerşen, Akşener'in açıklamaları ile görüşünün sorulması üzerine 'Talihsizlik' yanıtını verdi.Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da 'Sayın genel başkanımızla görüşeceğiz. Başından beri ortak karar alıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Tam desteği kendisine vereceğiz bugün. İnanıyorum ki sonuç istediğimiz gibi olacak. Her şey çok güzel olacak' diye konuştu.Akşener'in açıklamalarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Albayrak, 'Anlayamadım, biz de bir anlam veremedik. Üstelik 'Ekrem bey ve Mansur beyi göreve davet ediyorum' açıklaması, bana göre çok yanlış, düşündürücü. Sanıyorum, bugün temaslardan sonra bazı şeyler daha netleşecek, diye düşünüyorum' dedi.