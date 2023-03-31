Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'le görüşüyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le görüşmesinin ardından, bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti.Gazeteci Murat Yetkin, Yetkinreport'taki yazısında, Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Necdet Sezer'e gerçekleştirdiği ziyareti az sayıdaki çalışma arkadaşı dışında kimseyle paylaşmadığını kaydederek 'Acaba Gül de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verir ya da destek anlamına gelecek bir ifadede, jestte bulunur mu? Kılıçdaroğlu olabilecek en geniş koalisyon için uğraşıyor' ifadelerini kullanmıştı.