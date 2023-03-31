Gaziantep'te deprem!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 13.57'de 4.3 büyüklüğünde Deprem oldu.Yerin 14.39 kilometre derinliğinde meydana gelen ve kısa süreli paniğe yol açan depremde, herhangi bir hasar oluşmadı.