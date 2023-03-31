Emekli Amiral Türker Ertürk, TSK'nın sınır operasyonlarını hedef aldı

Türkiye'nin gündemi oldukça yoğun.Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için adaylar kesinlik kazandı. Pusulada yer alacak isimler; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oldu.CHP'nin önceki adayı İnce'nin adaylığı muhalefet kesiminde 'oylar bölünecek' korkusu yaşatmaya devam ediyor. Televizyon programlarında da sıkça tartışılan konular arasında yer alan İnce'nin adaylığı, Tele 1 ekranlarına da yansıdı. Kanalda yayınlanan Gökmen Karadağ ve Salim Şen'in sunduğu 'Açıkça' programında gündem seçimdi.Programa katılan isimlerden biri de Emekli Amiral Türker Ertürk oldu.Daha önce İHA ve SİHA'ları, ardından denizlerdeki etkin gücümüz olan TCG Anadolu'yu hedef alan Türker Ertürk'ten tepki çeken bir açıklama daha geldi. İnce'nin adaylığı konuşulduğu sırada, konuyu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne getiren Ertürk, sınır ötesi operasyonlara iftira attı.Ertürk'ün açıklamaları şu şekilde: