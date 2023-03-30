MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda terörle mücadele operasyonları ve seçim güvenliğinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak.
Toplantının gündeminde terörle mücadele operasyonları olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen operasyonlardaki son durum değerlendirilecek.
Seçim güvenliği toplantının bir diğer gündem maddesi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirler görüşülecek.
Toplantıda, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.
Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ele alınacak.
MGK'da alınan kararlar toplantının ardından yazılı açıklamayla duyurulacak.
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