MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Toplantının gündeminde terörle mücadele operasyonları olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen operasyonlardaki son durum değerlendirilecek.Seçim güvenliği toplantının bir diğer gündem maddesi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirler görüşülecek.Toplantıda, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ele alınacak.MGK'da alınan kararlar toplantının ardından yazılı açıklamayla duyurulacak.