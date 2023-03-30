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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu 'Sana söz' dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti

“Sana söz” sloganıyla seçim kampanyasını başlatan Kılıçdaroğlu, tutmadığı vaatleriyle bir kez daha gündeme geldi. “Kimseyi işten çıkarmayacağım” dedi, 15 bin kişiyi işinden etti. Bedava traktör yalanı unutulmadı. Ücretsiz olacak denilen öğrenci ulaşımına ise yüzde 400 zam geldi

Kılıçdaroğlu 'Sana söz' dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
Ekleme: 30.03.2023 - 08:46 Güncelleme: 30.03.2023 - 09:01 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu 'Sana söz' dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
2019 yerel seçimleri öncesinde de Kılıçdaroğlu, kazanacakları belediyelerde hiç kimsenin işten çıkarılmayacağı yönünde 'namus sözü' verdi.

Seçim süreci sonrası sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işinden olan kişi sayısı 15 bini aştı.

Yaşanan mağduriyeti protesto için CHP Genel Merkezi önüne gelen birçok mağdurla da görüşeceğini belirten Kılıçdaroğlu, bu sözünü de tutmadı.

Kılıçdaroğlu 'Sana söz' dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti

ÖĞRENCİYE DE YALAN SÖYLEDİLER

Aynı dönemde CHP'nin resmi hesabından paylaşılan bir videoda, 'CHP'nin tüm belediyelerinde öğrenciler için toplu ulaşımın ücretsiz olacağı' sözü verildi.

CHP'nin kazandığı İstanbul'da öğrenciler için toplu ulaşım ücretine 3 sene içinde yüzde 400'e yakın zam geldi.

'İNANAMAYACAKSINIZ AMA...'

CHP'nin meşhur yalanlarından biri de 'Kazanılan tüm belediyelerde her çiftçiye bedava traktör' olarak hafızalara kazındı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, 'İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör' sözü gündem oldu.

Seçim sonrası 'Nerede bu traktörler?' sorusuna yanıt veren Özel, 'Çarpıcı olsun diye yapmıştık' diyerek skandal bir savunmaya imza attı.
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