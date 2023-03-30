Bolu’da DEAŞ üyesi yakalandı

Irak-Suriye çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü ve Rakkada PKK-YPG kampında ceza evinde kalan Suriye doğumlu K.B. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bolu'daki saklandığı evde yakalandı.Edinilen bilgiye göre Suriye uyruklu DEAŞ terör örgüt üyesi K.B.'nin çeşitli olaylara karıştığı ve örgüt adına faaliyetlere karıştığı tespit edildi.