Artvin'de otomobil menfeze devrildi: 2 ölü

Artvin Hopa-Kemalpaşa kara yolunun Selimiye köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Volkan Karataş'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze devrildi. Olay yerine Jandarma, 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada, otomobil sürücüsü Volkan Karataş ve araçta bulunan Erdal Gümüş, olay yerinde hayatını kaybetti.Karataş ve Gümüş, gelen jandarma, sağlık ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince araçtan çıkartıldı. Cenazeler, incelemenin ardından Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.