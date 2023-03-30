Ankara'da DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

Ankara'da çatışma bölgelerindeki DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 19 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah saatlerinde il genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çatışma bölgelerindeki DEAŞ'lı teröristlerle irtibatlı olduğu belirlenen yabancı uyruklu 24 kişiyi yönelik operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.