Sular altında kalan Yusufeli'ne veda

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.Baraj kapaklarının kapanmasıyla gövdede biriken su seviyesi, 4 ay içinde 90 metreyi aştı.29 Mart 2023 tarihi itibarı ile Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 594,45 kotuna, su yüksekliği 90,95 metreye, depolanan su miktarı 134,66 milyon metreküp seviyesine ulaştı.Taşınma işlemi devam eden ilçede bazı vatandaşlar ilçe merkezine ulaşan ve yükselen baraj sularına hazırlıksız yakalanınca, taşınma işlemini de baraj sularıyla kaplı cadde üzerinde yapmak zorunda kaldı.Sabah kalktıklarında sokakların baraj suları ile kapladığını gören vatandaşlar, son kez evlerine ve iş yerlerine baktı."Doğduğumuz, büyüdüğümüz, ekmek yediğimiz bu topraklar çarşı merkezi dahil olmak üzere her taraf su altında kaldı." diyen vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.