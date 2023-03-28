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TFF, Arda Turan'ı ödüllendireceğini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan'ın Hırvatistan ile oynanacak maç öncesinde ödüllendirileceğini açıkladı.

Ekleme: 28.03.2023 - 13:51 Güncelleme: 28.03.2023 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
TFF, Arda Turan'ı ödüllendireceğini duyurduTürkiye Futbol Federasyonu, Milli Takım'ın eski kaptanlarından Arda Turan'ın bugün Hırvatistan ile oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşması öncesinde millî formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması nedeniyle ödüllendirileceğini duyurdu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye - Hırvatistan maçı öncesinde forma ve UEFA tarafından hazırlanan hediyeleri millî formayı 100 kez terleten Arda Turan'a takdim edecek.

Toplam 173 kez temsil etti

A Millî formayı ilk kez 16 Ağustos 2006 tarihinde Türkiye'nin Lüksemburg ile deplasmanda oynadığı özel maçta giyen Turan, 100'ü A Millî olmak üzere, Türkiye'yi farklı yaş kategorilerinde 173 kez temsil etti ve 18'i A Millî düzeyde olmak üzere filelere toplam 31 golü gönderdi.

EURO 2008'de sembollerden biriydi

Ay-Yıldızlılar ile 2008 ve 2016 yıllarında düzenlenen Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden Turan, A Millî Takımımızın halen hafızalardan silinmeyen ve yarı finale yükselme başarısını gösterdiği EURO 2008 turnuvasının kahramanları arasında yer almış, İsviçre ve Çekya'ya attığı gollerle başarılı geri dönüşlerin sağlanmasında ve seri penaltı atışlarında kaydettiği golle Hırvatistan zaferinin kazanılmasında büyük pay sahibi olmuştu.

A Millî Takım'da 35 kez kaptan olarak sahaya çıkan Turan, bu alanda Turgay Şeren ile ikinciliği paylaşıyor.

TFF, Arda Turan'ı ödüllendireceğini duyurdu
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