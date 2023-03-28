İstanbul'da terör örgütüne operasyon!
İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik 7 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, aranan 4 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucunda belirledikleri 7 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ekipler, çalışma sonucunda belirledikleri 7 ayrı adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI