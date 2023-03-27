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Rönesans Rezidans’ta aile dramı

Biray Beşerikli ile 6 yaşındaki kızı Nazende Dila yerle bir olan Rönesans Rezidans’ın enkazında kaldı. Depremin üzerinde 50 gün geçti. Ancak anne ile kızından bir haber yok

Ekleme: 27.03.2023 - 09:26 Güncelleme: 27.03.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Rönesans Rezidans’ta aile dramıAsrın afetinde Hatay Antakya'daki Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti. 5 yıl önce eşinden ayrılan sınıf öğretmeni Biray Beşerikli (35) de 4 yıl önce taşındığı bahçe katındaki dairede, kızı Nazende Dila Açıkgöz (6) ile birlikte yaşıyordu. Biray Beşerikli ile kızı Nazende Dila Açıkgöz, enkaz kaldırma çalışmalarının 17'nci günde tamamlandığı Rönesans Rezidans'taki kayıp onlarca kişi arasında yer aldı.

Rönesans Rezidans’ta aile dramı

Biray Beşerikli ile kızından depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bu yana haber alınamadı. Biray Beşerikli'nin yakında oturan annesi Nuray ile babası Mehmet Beşerikli depremden sağ kurtuldu. Mehmet Beşerikli, (62) şunları anlattı: Depremden sonra hemen Rönesans Rezidans'a koştuk. 17 gün enkazın başında bekledik, bugün çıkar, yarın çıkar, şu olur, bu olur derken maalesef çıkmadı. Hastaneleri, mezarlıkları aradım. Onlarca cesede teşhis için baktım. Mezarlık kompleksine gittim, hastaneye gittim. DNA testleri verdik. Bine yakın fotoğrafa baktım. Fotoğrafları e-devlete yükledim. Hala bir haber yok. Eşimle şimdi Bursa'dayız. Ellerimle açtırdım çocuklarımın mezarını. Nerede bunlar? Bunlar nereye gitti? Hastanede yoklar. Kimsesizler mezarında yoklar."
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