Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından bugün de Adıyaman'a gidecek. Erdoğan, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya gelecek.
Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay'ın ardından bugün de Adıyaman'ı ziyaret edecek. 4 bin 431 afet konutlarının temel atma törenine katılacak. Bununla birlikte depremzedelerle hem konteyner kentlerde hem de çadır kentlerde bir araya gelecek.
Ardından Adıyaman'da depremzedelerle birlikte iftar yapacak.
Başkan Erdoğan Adıyaman'a gidiyor | Video
Demokrasi Meydanı'nda saatler 16.00'yı gösterdiğinde temel atma töreni ile birlikte depremzede vatandaşlara da hitap edecek.
"ÜSKÜDAR OBASI" AÇILACAK
Bununla birlikte hem LGS hem YKS'ye hazırlanan öğrenciler için bir kamp alanı yapıldı. Öğrenciler hazırlanan bu kamp bölgesine gelmeye başladı. 200 adet Kırgız çadırı ve Azerbaycan'dan getirilmiş olan 60 adet çadır bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Üsküdar Belediyesi'nin ortaklığında gerçekleştirilen bir çalışma…
'Üsküdar Obası' olarak adlandırılan bölgenin açılışını Başkan Erdoğan gerçekleştirecek.
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