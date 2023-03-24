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Orman kanunu düzenlemesi yasalaştı: Yangında hayatını kaybedenlere şehitlik statüsü verilecek

Orman Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Orman yangınlarında hayatını kaybeden kamu görevlileri ve gönüllülere şehitlik statüsü verilecek. Ormanlara yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar "orman suçu" sayılacak

Ekleme: 24.03.2023 - 11:37 Güncelleme: 24.03.2023 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Orman kanunu düzenlemesi yasalaştı: Yangında hayatını kaybedenlere şehitlik statüsü verilecekOrman Kanunu ve bazı kanunlarla değişiklik öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasaya göre, orman yangınlarında hayatını kaybeden kamu görevlileri ve gönüllülere şehitlik statüsü verilecek. Köylerde yer sarsıntısı, yangın, heyelan, sel ve çığ yüzünden felakete uğrayanlarda aranan 'muhtaçlık' şartı kaldırılacak. İlaç amaçlı kenevir üretimi veya işletmesi Toprak Mahsulleri Ofisi'nce yapılacak veya yaptırılacak. Yasayla, tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

İki yıl süreyle işlenmeyen hisseli, parçalı ve ihtilaflı tarım arazileri tespit edilecek, kira geliri hak sahiplerine verilmek üzere bu araziler rayiç bedel üzerinden kiraya verilecek. Suyu merkeze alan bir planlama ile hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretim planlanacak.

Hafriyat ve çöp dökmek suç sayılacak

NTVnin haberine göre Devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar 'orman suçu' sayılacak. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi sonucunda idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilecek. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı orman yangınına sebep olanlara verilen 2 yıldan 7 yıla kadar olan hapis cezası, 3 yıldan 10 yıla çıkarılacak.

Tarım ve ormancılığın yüzyılı olacak
Yasanın Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Tarım ve orman kanunundaki değişikliklerin 'Devrim' niteliğinde olduğunu belirten Kirişci, “Türkiye Yüzyılı tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacak.” ifadesini kullandı. Üretim yapan çifçilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.
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