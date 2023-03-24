Gram altında yeni rekor testi
Ons altın Fed'in verdiği sinyaller ve ABD Hazine Bakanı Yellen'ın bankaların korunacağına ilişkin ifadelerinin ardından 2 bin dolar sınırına yaklaşırken gram altın, haftanın son gününde yeni bir rekor testinde bulundu.
Haftanın son gününe giriş yapmışken altın piyasalarında da hareketlilik yaşanıyor. Gram altın güne hızlı bir başlangıç yaparak rekor seviyelerde işlem gördü. Peki gram altın ne kadar? İşte gram altın fiyatları...
Ons altın, yatırımcıların Fed'in Mart toplantısını ve küresel bankacılık sistemi üzerindeki riskleri sindirmeye devam etmesiyle, Mart ayı sonlarında 2.000 dolara yaklaşarak bir yılın en yüksek seviyelerinde.
1.990-2.000 dolar bandındaki ons altın ile gram altın tarafında da 1.233 TL ile rekor denemesi gerçekleştirdi.
Gram altın fiyatı ardından 1.220 TL sınırında dengelendi.
Ons altın, yatırımcıların Fed'in Mart toplantısını ve küresel bankacılık sistemi üzerindeki riskleri sindirmeye devam etmesiyle, Mart ayı sonlarında 2.000 dolara yaklaşarak bir yılın en yüksek seviyelerinde.
1.990-2.000 dolar bandındaki ons altın ile gram altın tarafında da 1.233 TL ile rekor denemesi gerçekleştirdi.
Gram altın fiyatı ardından 1.220 TL sınırında dengelendi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI