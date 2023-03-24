Gram altında yeni rekor testi

Haftanın son gününe giriş yapmışken altın piyasalarında da hareketlilik yaşanıyor. Gram altın güne hızlı bir başlangıç yaparak rekor seviyelerde işlem gördü. Peki gram altın ne kadar? İşte gram altın fiyatları...Ons altın, yatırımcıların Fed'in Mart toplantısını ve küresel bankacılık sistemi üzerindeki riskleri sindirmeye devam etmesiyle, Mart ayı sonlarında 2.000 dolara yaklaşarak bir yılın en yüksek seviyelerinde.1.990-2.000 dolar bandındaki ons altın ile gram altın tarafında da 1.233 TL ile rekor denemesi gerçekleştirdi.Gram altın fiyatı ardından 1.220 TL sınırında dengelendi.