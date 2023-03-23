TÜİK kritik veriyi açıkladı

Tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 oranında azaldı; şubat ayında 82,5 olan endeks, mart ayında 80,1 oldu.Tüketici eğilim anketi, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılmadı.