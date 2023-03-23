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Beyaz Gazete
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Togg'a talep 80 bini buldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildiğini söyleyerek, şu ana kadar yaklaşık 80 bin talep geldiğini açıkladı.

Togg'a talep 80 bini buldu
Ekleme: 23.03.2023 - 08:47 Güncelleme: 23.03.2023 - 08:50 / Editör: Ozge Selin
Togg'a talep 80 bini buldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star TV ve NTV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ön siparişleri alınmaya başlanan yerli elektrikli otomobil Togg'la ilgili soru üzerine Erdoğan, Togg'un yollara çıkacak olmasının kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

Togg'a talep 80 bini buldu

Togg'un 85 milyonun ortak gururu olduğunu dile getiren Erdoğan, 'Şu ana kadar talep 80 bin' dedi.  Erdoğan, Togg'un yoğun sipariş aldığını, 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi. Togg'un 7 rengi bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bu ay sonundan itibaren caddeleri zenginleştirecek Togg'un Türkiye Yüzyılı'nın gerçek nişanesi olacağını dile getirdi.

24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildi

Büyük bir gurur yaşadıklarını aktaran Erdoğan, Togg için 16 Mart'ta ön siparişlerin alınmaya başladığını anımsatarak ilk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

Ne diyorlardı, 'Bu arabanın fabrikası nerede?' Fabrikayı açtık mı? Açtık. Sonra ne dediler, 'Üretemezsiniz.' 29 Ekim'de Togg'u banttan indirdik mi? İndirdik. Sonra ne dediler? 'Üretirsiniz ama satamazsınız.' Şimdi ne oldu? 75 binden fazla sipariş aldık. Bay Kemal, altılı koalisyon, bak nasıl satılıyormuş? 27 Mart'a kadar ben inanıyorum ki sipariş sayısı 100 bini geçer. Bunlar piyasaya yeni giren bir araç için muazzam sayılar.

Togg'a talep 80 bini buldu

'Asıl 'babayiğitler' milletimiz'

Bunların milletin Togg'a olan güvenini, teveccühünü gösterdiğini söyleyen Erdoğan,

Milletimiz bu projenin, bu heyecanın ortağı, asıl sahibi. Hani biz hep diyoruz ya 'babayiğitler', asıl babayiğitler işte milletimiz, bu teveccühü ile gösteriyor dedi.

'2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız'

Türkiye'de 2012'den beri satılan elektrikli otomobil sayısının 14 bin 780 olduğunu bildiren Erdoğan, 10 yılda satılan elektrikli otomobil sayısının beş katı kadar siparişi 6 günde alan Togg'un oluşturduğu havanın, Türkiye'nin elektrikli araçlara geçişte en hızlı mesafe kat eden ülkelerden birisi olacağını gösterdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Biz otomobil diyoruz ama üreticileri ne diyor, 'akıllı cihaz' diyor. Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin ama inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız. Hayırlı olsun.

diye konuştu.

Togg'a talep 80 bini buldu
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