Flaş iddia! Ön sözleşme imzaladı

Valencia'nın Fenerbahçe'deki geleceği yavaş yavaş belli oluyor. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin yıldızı Valencia'nın Internacional'le anlaşma detaylarını yazdı. UOL'un haberine göre yıldız oyuncu, Internacional ile ön sözleşme imzaladı.İddiaya göre Valencia, bu anlaşmadan cayması durumunda 20 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalacak. Fenerbahçe, Enner Valencia ile 12 yıllık gol kralı çıkarma hasretini dindirmeye koşuyor. Süper Lig'de 21 maçta 25 gol atan yıldız futbolcu taraftarın sevgilisi konumunda.Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 3-1'lik skorla kazanan taraf oldu. Mücadelede 2 golle yıldızlaşan Enver Valencia, bu sezon resmi müsabakalarda 29. golüne ulaştı ve Fenerbahçe tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu oldu. Ekvadorlu golcü attığı gollerle birlikte, bir sezonda 28 gol atmayı başaran Alex de Souza'yı geride bırakarak, tarihe geçmiş oldu.Brezilyalı yıldız, 28 gole ulaştığı 2010-2011 sezonunda attığı gollerle birlikte şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.