FED bugün faiz kararını açıklayacak!

ABD'de faiz 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltildi. Fed toplantısı sonrası başkan Jerome Powell enflasyon istenilen noktaya gelene kadar faiz artırımlarının devam edeceği sinyalini vermişti. Ancak Silikon Vadesi başta olmak üzere ABD'de bankaların iflası sonrası resesyon endişeleri yeniden alevlendi. Bu durum Fed'in faizde sert fren yapabileceği yönünde görüşmeleri beraberinde getirdi.Peki Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta?Mart 2023 Fed kararı ne olur?İşte piyasadan son dakika gelişmeleriyle beraber Fed kararı ile ilgili tüm detaylar...Mart 2023 Fed faiz kararı için geri sayım başladı. Dün başlayan Fed toplantısı bugün sonuçlanacak. Fed kararı yüksek ve kalıcı enflasyon riskinin olduğu bir ortamda bankacılık krizinin birleştiği bir ortamda gelecek. Bu nedenle tüm dünyada piyasa aktörlerinin gözü kulağı TSI ile saatler 21:00'ı gösterdiğinde ABD'de olacak.Altın fiyatları, döviz ve hisse senedi piyasaları için büyük önem arz eden Mart 2023 Fed toplantısı 21 Mart'ta başladı. 2 gün süren Fed toplantısı bugün sona erecek ve faiz kararı açıklanacak. ABD'de Silvergate, Silicon Valley ve Signature Bank'ın iflası piyasalarda riskli varlıklardan çıkışı beraberinde getirirken altın ve tahviller başta olmak üzere güvenli liman talebini artırdı. Ekonomistler artık 22 Mart'ta Fed'in faizi sabit tutabileceği beklentisinin arttığı yönünde görüş bildirdi.Öte yandan enflasyonda yaşanan beklentilere paralel gerileme Fed'in faiz indirim sürecine ara verebileceği veya daha düşük bir oranda faiz artırımı yapabileceği algısını güçlendirdi. Piyasadaki fiyatlamalar Fed'in faizi sabit tutabileceği veya 25 baz puan artırım kartını kullanabileceği yönünde oluşmaya başladı.Kritik FOMC toplantısı sonrası Fed faiz kararı için açıklama gelecek. Ekonomistler Fed'in bu toplantıda faizi pas geçeceği veya 25 baz puan faiz artırıma gidebileceği yönünde 2 farklı görüş bildirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 50 ihtimalle faiz artırmayacağı görüşü öne çıktı.Fed Başkanı Jerome Powell ve üyeleri bu faiz kararı terletecek. Fed'ın olası bir faiz artışı halen mevduat kaçışı tehdidiyle karşı karşıya olan bankacılık sisteminde ek bir stress bindirmesi riski bankanın elini kolunu bağlıyor. Yüksek enflasyon karşısında faiz artışı olmaması da bankacılıkta yaşananlardan Fed'in ürktüğü ve krizin aslında büyük olduğu algısı yaratabilir. Bu nedenle Mart 2023 Fed faiz kararı yılın genelindeki para politikasının çerçevesini belirleyici bir özellik barındırıyor.Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle dolar kuru için oynaklık büyük oranda azaldı. Mart 2023 Fed faiz kararı öncesi güne 19,02 düzeyinde giriş yapan dolar/TL, gün için en düşük 19,00 TL en yüksek 19,32 TL seviyesine gördü.Piyasalarda tüm gözler Fed faiz kararı için ABD'ye döndü. Mart 2023 Fed toplantısı öncesi altın fiyatları rekorlar serisine ara vererek ons öncülüğünde baskı altında seyir izledi. Fed'in para politikasında yumuşayacağı beklentisi ile yükselen altın fiyatları toplantı yaklaşınca dün itibariyle kar satışı yedi.Ons altın Fed toplantısı öncesi 1930-1940 dolar düzeyinde dar bant hareketi sergiliyor. Geçtiğimiz günler ons altın 2009 dolar seviyesini test ederek 1 yılın zirvesine yükselmişti. Gram altın ise ons yönlü seyir izlemeye devam ediyor.Ons altın tarafından bulduğu destekle 1230 TL'ye kadar yükselen gram altın Fed faiz kararı öncesi bir miktar satış yiyerek 1180-1890 TL arasında konsolide olmaya çalışıyor.Yılın ilk Fed toplantısı geçtiğimiz ay başında gerçekleşti. Bu toplantıda Fed beklentilere paralel 25 baz puan artırımına giderek faiz artırım hızında frene bastı. Ancak Fed bu artışla faizi 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltmiş oldu. Fed, Kasım ayında 75 baz puan Aralık ayında ise 50 baz puan faiz artırımına gitmişti.Mart 2023 Fed toplantısı dışında yılın kalanın 6 Fed faiz kararı daha gelecek. Bu toplantıda alınacak kararlar ve verilecek mesajlar 2023 yılının geri kalanı için para politikasının patikasını çizecek. İşte toplantı tarihleri...2-3 Mayıs13-14 Haziran25-26 Temmuz19-20 Eylül31 Ekim - 1 Kasım12-13 Aralık