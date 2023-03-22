Başkan Erdoğan'dan '22 Mart Dünya Su Günü' mesajı

Başkan Erdoğan, '22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Erdoğan: Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik, ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik. Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarımızı korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı;Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik, ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik. Önümüzdeki yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarımızı korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.