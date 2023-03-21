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Beyaz Gazete
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YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti

YSK, seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen üç adayın başvurularını "müracaatların bizzat Kurula yapılmadığı" gerekçesiyle reddetti, 9 başvuruda da eksik evrak olduğunu belirledi.

Ekleme: 21.03.2023 - 11:12 Güncelleme: 21.03.2023 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
YSK, 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddettiTürkiye seçimlere adım adım ilerliyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs olarak belirlediği seçim tarihi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bunun üzerine seçim çalışmaları başladı.

Sandık çalışmalarının hız kazandığı günlerde her geçen gün yeni gelişme yaşanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu, internet sitesinden 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.

3 aday Kurula başvuru yapmadı
Bu kararlara göre, Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvurularını, bizzat YSK'ye yapmadığı belirlendi. Murat Hakan Uzan ile Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, müracaatların bizzat değil vekil aracılığıyla yapılması gerekçesiyle reddedildi.

Ayrıca posta yolu ile müracaat eden Hürrem Ayaz'ın başvurusunun da aynı gerekçeyle reddine karar verildi.

Eksik evrak veren adaylar
İrfan Uzun'un mal bildirim formunun eksik olduğu, Davut Turan'ın, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin bulunmadığı belirlendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal'ın da fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin ve mal bildirim formunun bulunmadığı belirlendi.

Levent Akyollu'nun ise başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzu teslim etmediği ve mal bildirim formunu usulüne uygun doldurmadığı, Selami Karagöz'ün yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneğinin, mal bildirim formunun, başvuru için 555 bin 980 liranın ödendiğine dair makbuzun, 2 vesikalık fotoğrafı ile fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu belirlendi.

17.00'ye kadar teslim etmeleri gerekecek
Evraklarında eksiklik olan adayların bugün saat 17.00'ye kadar bu eksiklikleri tamamlamamaları halinde başvuruları reddedilecek.
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