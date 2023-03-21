Terör örgütü üyesi ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK mensubu bir kişinin daha ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

Türkye'de terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.Terör örgütü PKK çözülmeye devam ediyor... Kahraman Mehmetçik tarafından düzenlenen operasyonlarda terör örgütü mensupları yerle bir edilirken, öte yandan örgüt mensupları da ikna yoluyla teslim oluyor. İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü mensubu bir kişinin ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; bugün PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensubunun, 1989 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü öğrenildi.Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2023 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 17'ye yükseldi.