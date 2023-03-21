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MSB duyurdu: e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme!

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından askerlikle ilgili iş ve işlemlerin dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilmesine imkan sağlayan 'Askerliğim' bütünleşik hizmetinin, e-Devlet'ten hizmete sunulduğunu duyurdu.

Ekleme: 21.03.2023 - 10:43 Güncelleme: 21.03.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme!Milli Savunma Bakanlığı, askerlikle ilgili iş ve işlemlerin dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilmesine imkan sağlayan 'Askerliğim' bütünleşik hizmetinin, e-Devlet'ten hizmete sunulduğunu açıladı.

'ASKERLİĞİM BÜTÜNLEŞİK HİZMETİ E-DEVLET'TE HİZMETE SUNULMUŞTUR'

Milli Savunma Bakanlığı tararfından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Askerliğim' bütünleşik hizmeti e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden hizmete sunulmuştur. Vatandaşlarımız e-Devlet portalında 'Askerliğim' sekmesine giriş yaptığında, ilgili bölüme otomatik olarak yönlendirilecektir. Bu kapsamda, askerlik çağı, yoklama, celp ve sevk, muvazzaflık ve yedeklik dönemlerini içeren tüm işlemlere kolaylıkla erişebilecektir. Söz konusu hizmet ile askerlik çağına gelmiş gençlerimizden terhis olmuş vatandaşlarımıza kadar tüm süreci kapsayan askerlikle ilgili iş ve işlemler dijital ortamda tek nokta üzerinden yapılabilecektir' ifadeleri kullanıldı.

MSB duyurdu: e-Devlet'te askerlik için yeni düzenleme!
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