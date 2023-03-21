  • USD: 18,99 - 19,03
  • EURO: 20,28 - 20,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Altınözü ilçesinde, yaklaşık 200 metre genişliği, 400 metre uzunluğu ve 50 metre derinliği bulunan dev yarık nedeniyle yakındaki mahallenin taşınması gündeme geldi. Evlerin ağır hasar aldığı mahallede, vatandaşlar yakın bir bölgeye taşıma yapılmasını istedi.

Ekleme: 21.03.2023 - 11:57 Güncelleme: 21.03.2023 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi
6 Şubat tarihindeki 2 büyük deprem, Hatay'ın merkezi kadar ilçelerde de etkili oldu. Altınözü ilçesinde Tepehan Mahallesi'nde deprem sonrası zeytin bahçesinde kanyonu andıran dev bir yarık oluştu. Yaklaşık 200 metre genişliği, 400 metre uzunluğu ve 50 metre derinliği bulunan yarığın, zeytin bahçesini ikiye böldüğü ve hattın vadi içine doğru gittiği görüldü.

Vadinin alt noktasında ise köylülerin kullandığı yolun yaklaşık 50 metre yükseldiği, yolun ortadan kaybolduğu gözlemlendi. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı mahallede 50 yakın ev çöktü, yapıların yüzde 85'ine yakını kullanılamaz hale geldi. Ağır hasar ve dev yarık nedeniyle son dönemde mahallenin başka bir noktaya taşınması gündeme geldi. Mahalle halkı yakın bir mevki olması halinde taşınacaklarını belirtti.

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

'HİÇBİR EVİN GİRİLECEK DURUMU YOK'

Tepehan Mahalle Muhtarı Selahattin Kandemir, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde zeytin bahçesinde oluşan yarığın bulunduğu bölgede büyük bir patlama olduğunu belirtti. Kanyon gibi yerden mavi bir ışığın çıktığını anlatan Kandemir, 'Evlerimize giremiyoruz. İlk belirlemelere göre 650 ev hasarlı. Mahallemizde 5 bine yakın nüfus var, çok şükür can kaybımız yok. Ama hiçbir evin girilecek durum kalmadı. Millet korkudan evine giremiyor' dedi.

Mahallelinin yüzde 85'inin taşınmaktan yana olduğunu kaydeden Kandemir, 'Yakın bir bölgeye taşıma olursa köylü göçmek istiyor. Tarım köyü burası kısa süre sonra tütün ekimi başlayacak. Zeytin bahçelerimiz var, köyümüzün yakın bir noktaya taşınmasını istiyoruz. Özelikle bu kanyon gibi çöküntüden sonra köyümüze çok gelen oldu. Köylü bu büyük yarıktan dolayı tedirgin. 5 binin üzerinde nüfusumuz var' dedi.

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki
Kılıçdaroğlu'na kendi taraftarlarından protesto! Seçimi kaybetmek için her şeyi yaptın
Bakan Kurum: Tüm ekiplerimizle gece gündüz çalışıyoruz! 'Prefabrik evleri teslim ettik'
HDP, 6'lı koalisyondan hangi bakanlıkları istedi? 4 ilde vekil talebi! İşte Meclis'teki kirli pazarlığın perde arkası
Kur'an-ı Kerim yakan provokatöre İngiltere'den vize yok
AK Parti ve MHP bugün YSK'ya gidecek
Başkan Erdoğan'ın katılımı ile 20 bin kalıcı konutun temeli atılacak
Meral Akşener krizi sonrası İyi Parti'den istifa edenlerin sayısı belli oldu
Bakan Koca duyurdu! Binlerce yeni personel istihdam edilecek
Şehit annelerinden CHP-HDP görüşmesine sert tepki: 'Terörist HDP, işbirlikçi CHP'
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borcu silindi...
Canlı yayında 'Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır' sözleri sonrası gergin anlar...
Yeni bir yenilgiye karşı marteniçka bilekliği: Kılıçdaroğlu seçim galibiyeti için leyleklere güveniyor
Ali Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!
Uluslararası Bağışçılar Konferansı sonrası konuştu: Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç’in NATO üyeliğiyle ilgili flaş sözler
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki: 'CHP oy uğruna Kandil’e göz kırpar hale gelmiş yazık'
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Kürtçe' iddialarına cevap: 'Bilinmeyen dil' değil, 'Türkçe olmayan kelime' yazılıyor
Rusya lideri Putin'in tutuklanma kararıyla ilgili açıklama: Ömür boyu sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde Mehmet Şimşek'i kabul etti
AK Parti'den sağlık alanında düzenlemeler içeren 38 maddelik yeni yasa teklifi
Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir

Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir

21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

21 Mart 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Rusya'dan devlet çalışanlarına Iphone yasağı: Çöpe atın

Rusya'dan devlet çalışanlarına Iphone yasağı: Çöpe atın

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

Deprem sonrası oluşan dev yarık dron ile görüntülendi

Araç sahipleri dikkat! Yapılandırılan trafik cezası nasıl ödenecek?

Araç sahipleri dikkat! Yapılandırılan trafik cezası nasıl ödenecek?

Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti

Pişkin dolandırıcıdan akılalmaz sözler! Avukata söylediği sözler pes dedirtti