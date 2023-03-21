CHP'li belediyedeki vurgunda flaş gelişme! Belediyenin ricasıyla gizli bir şekilde defnedilmiş

Şehir de günün konusu olan olay geçtiğimiz Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'ne gönderilen bir ihbar mektubuyla ortaya çıkmıştı. İhbar mektubunun ardından İçişleri Bakanlığı; Çanakkale Belediyesi'nde son dönemde bazı usulsüzlüklerin yaşandığı, bazı personelin evrakta sahtecilik yaparak zimmetine para geçirdiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakanlıktan iki, Sayıştay'dan ise dört müfettiş iddiaların incelenmesi için belediyeye gönderildi. Geçtiğimiz Ocak ayında belediyeye gelen müfettişler; iddiaların odağında olan insan kaynakları departmanında inceleme başlattı. Tüm dosyaları incelemeye alan müfettişler, 350'ye yakın belediye işçisinin maaş, tahakkuk, bordrolama ve özlük haklarından sorumlu Murat Y.'nin bir hafta önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek rapor aldığını belirledi.İddiaya göre müfettişler, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Hülya Aydın'dan Murat Y'nin takip ettiği dosyaları isteyerek incelemeye başladı. Soruşturma kapsamında müfettişler, Murat Y.'nin tüm belediye personelinin maaşının aktarıldığı, sadece kendisinin özel şifreyle girebildiği dosyalama sistemine de girerek ödemeleri takibe aldı.Yapılan incelemelerde müfettişler; Murat Y.nin belediyeden emekli olan 9 personeli hala belediyede çalışıyor gibi göstererek maaşlarını kendi hesabına aktardığını belirledi. Bu sistemle Murat Y.nin 2019 yılından buyana hesabına milyonlarca lira aktardığı tespit edilirken, Murat Y'nin insan kaynakları müdürünün şifresini de kırarak banka ile yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.Yapılan tespitlerin ardından müfettişler, dün sabah saatlerinde Murat Y.'nin ifadesini almak üzere belediyeye davet etti. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Aydın tarafından belediyeye çağrılan Murat Y. bir saat içerisinde belediyede olacağını bildirdi.Bir saatin sonunda Murat Y.nin belediyeye gelmeyip telefonlarıda açmaması üzerine durum Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'a bildirildi. Gökhan, iki zabıta memurunu görevlendirerek Murat Y.'nin evine gitmelerini istedi. Zabıta ekiplerine kapıyı açan Murat Y. duşa girip hemen geleceğini söylemesine rağmen gelmemesi üzerine ekipler içeriye girdi.Banyoda çamaşır suyu içtiği belirlenen ve karnına beş bıçak darbesi saplayan Murat Y. Ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.İki aydır Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi gören Murat Y. geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan tüm müdehalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Y'nin belediyenin ricasıyla ailesi tarafından sessiz sedasız aile mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.