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Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir

Genellikle yemek kartı olarak şirket çalışanlarına verilen Multinet'in, kullanıcılarına ait bilgilerin çalındığı ortaya çıktı. '[email protected]' şeklinde sahte adresle kart kullanıcılarına atılan 'Hediye bakiye' yalanıyla kişisel verilere erişilerek hesaplara sızıldığı ve hırsızlık olayı yapıldığı belirlendi. Şirket yetkilileri, sahte uzantılı siteyle kişisel verileri çalan kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ekleme: 21.03.2023 - 11:13 Güncelleme: 21.03.2023 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir
Genellikle yemek kartı olarak şirket çalışanlarına verilen Multinet'in, kullanıcılarına ait bilgilerin çalındığı ortaya çıktı. Olay 27 Ocak tarihinde meydana geldi. Kurtsan Holding isimli şirkette çalışan Güliz Y., isimli kişiye '[email protected]' uzantılı siteden bir mail geldi. Genç kadın mailin içerisine girdiğinde, 'Multinet olarak yılın belli dönemlerinde değerli üyelerimize hediye çeki sağlıyoruz. Bu dönem size özel 500 TL hediye bakiye tanımlanmıştır. Kampanyadan yararlanabilmek için 'Hediye Bakiye' linkine tıklamanız yeterli olacaktır.' yazısıyla karşılaştı.

OLTALAMA YÖNTEMİYLE KİŞİSEL VERİLERİ ÇALIYORLAR

Linke tıkladığında isim, soy isim ve telefon bilgisi isteyen site ardından kullanıcıyı orijinal Multinet sitesine yönlendirdi. Durumdan şüphelenen kullanıcı şirket yetkililerini aradığında böyle bir hediye uygulaması olmadığı bilgisini verdi. Multinet yetkilileri kullanıcılarına sahte maillerle hediye bahanesi üreterek kişisel verilerinin çalınacağı bilgisi yaparken olayla ilgili çalışma başlattı.

HESAPLARA SIZIP HARCAMA YAPABİLİYORLAR

Yapılan incelemelerde henüz kaç kullanıcının bu şekilde kişisel verilerinin çalındığı tespit edilemezken, hırsızların attığı maille kullanıcıların, Multinet İnternet Bankacılığına girerek hesaplardan usulsüz harcama yapabilecekleri belirlendi. Yapılan incelemeler sonucu kurum avukatları dolandırıcılarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

Binlerce kullanıcının hesapları çalınmış olabilir
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