AFAD’da korkutan yangın

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) sabaha karşı çıkan yangın korkuttu. Başkanlığın tadilat çalışmalarının devam ettiği ek binada kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) sabaha karşı tadilat çalışmaları devam eden ek binada yangın çıktı. Kırtasiye ve günlük dosyaların bulunduğu idari büroda küçük çaplı bir yangın, yangın tüpleriyle yapılan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.