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Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Asıl mücadele şimdi başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada depremde meydana gelen yıkımın maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Asıl mücadele şimdi başlıyor
Ekleme: 20.03.2023 - 16:04 Güncelleme: 20.03.2023 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Asıl mücadele şimdi başlıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bilim insanları dünya üzerinde karada meydana gelen en şiddetli felaket olduğunu söylüyor. Depremden etkilenen illerimizden bazıları son günlerde aşırı yağış ve sel afetiyle mücadele ediyor. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi için gereken tüm gayreti gösteriyoruz. Belediyelerimiz, sivil toplum kurumları ve gönüllüler canla başla mücadele ediyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor. Bu zor günlerde tüm dostlarımızın; kurumlarıyla, üye ve aday ülkeleriyle AB, BM ve diğer uluslararası örgütlerin sergilediği dayanışmayı asla unutmayacağız.

ESAS MÜCADELEMİZ ŞİMDİ BAŞLAYACAK
İlk hesaplarımıza göre depremin yıkım maliyetinin 104 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor. 130'a yakın ülkeden gönderilen yardımlar bölgeye ulaştı. Her birinize şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu zor günlerimizde sergilenen dayanışmayı asla unutmayacağız. Bu konferans sağlam temelli ilişkilerimizin bir diğer göstergesidir. Esas mücadelemiz şimdi başlayacak. Hedefimiz 1 yıl içinde deprem bölgesindeki konut ihtiyacını karşılayacak yapıları inşa etmektir. İlk yıl 319 bin, toplam 650 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz.

Eş zamanlı olarak çadır kent, konteyner kent ve prefabrik kurulumuna devam ediyoruz. İki ayda 108 bin konteyner kurarak, yarım milyon insanı yerleştireceğiz.
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