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Mısır'dan BMGK'da geniş temsil çağrısı...

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) daha geniş bir temsil çağrısında bulundu.

Ekleme: 2.03.2023 - 18:42 Güncelleme: 2.03.2023 - 18:43 / Editör: Ozge Selin
Mısır'dan BMGK'da geniş temsil çağrısı...
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şukri, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan G20 Dışişleri Bakanları Toplantısında yaptığı konuşmada, iklim değişikliği, borç sorunu, gıda ve enerji fiyatlarındaki artış gibi uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu karışık krizlere dikkati çekti.

Şukri, 'küresel ekonomiyi canlılığına kavuşturmak için uluslararası istikrar ve dayanışmayı destekleyen ve anlaşmazlıkları çözen siyasi bir mesaja ihtiyaç duyulduğunu' belirtti.

BMGK'da daha geniş bir temsil çağrısında bulunan Şukri, 'Gelecekteki jeopolitik krizler sırasında çok taraflı uluslararası sistemin dayanıklı olması için, BMGK dahil olmak üzere söz konusu sistemin karar alma organlarında daha geniş bir temsil gerekir.' dedi.

Şukri, 24 Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yansımalarına işaret ederek, 'kıtlık ve gıda fiyatlarındaki artışın Afrika kıtası ve Mısır üzerindeki etkisine' de değindi.

Mısır'ın bir tahıl tedarik ve depolama merkezine ev sahipliği yapmak için uluslararası toplumla işbirliği yapmaya hazır olduğunu aktaran Şukri, bunun kriz zamanlarında fiyat değişikliklerini ve tedarik zinciri kesintilerini azaltmaya katkıda bulunacağını kaydetti.

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