Adıyaman'da 4 katlı binanın 3. katı yıkıldı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli büyük depremler binlerce binayı yıktı.11 ilde 45 bin kişi yıkılan binaların enkazında can verdi.Ayakta kalmayı başaran binaların büyük çoğunluğu da ağır hasar aldı.Hasarlı binalardan geriye kalanların en ilginci ise Adıyaman'da görüldü.Merkeze bağlı Varlık Mahallesi'nde Abuzer Fırat'a ait 4 katlı binanın sadece 3. katı yıkıldı.3. katın yıkılmasıyla dördüncü kat, üçüncü katın yerine oturdu. Deprem esnasında kimsenin içerisinde olmadığı binanın 4. katı aynı zamanda yaklaşık 30 derecelik bir açıyla da döndü.Tehlike oluşturan binanın yıkımı için çalışmalar başlatıldı.Binayı gören vatandaşlardan biri şunları söyledi:'Bu bina 4 katlı, 3. katı yıkılmış durumda. Birinci kat, ikinci kat ve en üst kat sağlam ama üçüncü kat yok. Evet maalesef ilginç bir görüntü, tehlike arz ediyor. Yanındaki komşuların evleri sağlam ama bu nedenle giremiyorlar. Bu evin yıkılmasını bekliyorlar. Üçüncü ve dördüncü kat biraz dönerek tehlike arz ediyor. Dördüncü kat şu anda üçüncü katta duruyor.'