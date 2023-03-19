Şanlıurfa'da üç ilçede eğitime ara...

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinin beşinci gününde bir tatil kararı daha geldi.16 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda ev ve işyerinin sular altında kaldığı sel felaketinin ardından çarşamba gününden bu yana kentte eğitim öğretime ara verilmişti. Zararın en yoğun yaşandığı merkezü üç ilçede yarın da eğitime ara verildiği duyuruldu.Kararı açıklayan Şanlıurfa Valiliği'nce 'Mevcut durumumuzu değerlendirerek HALİLİYE, KARAKÖPRÜ ve EYYÜBİYE ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız' ifadelerine yer verildi.