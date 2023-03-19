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Beyaz Gazete
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Altılı Masa ekonomide anlaşamıyor

Altılı Masa’da ekonomi yönetimi için de tartışma yaşanıyor. CHP’de Faik Öztrak ile Selin Sayek Böke seçimi kazanmaları halinde Hazine’nin başına geçmek istiyor. DEVA Genel Başkanı Ali Babacan’ın talebi de ekonominin tek patronu olmak. İYİ Parti ise Erhan Usta ve Bilge Yılmaz’ın isimlerini öne sürüyor.

Altılı Masa ekonomide anlaşamıyor
Ekleme: 19.03.2023 - 09:29 Güncelleme: 19.03.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Altılı Masa ekonomide anlaşamıyor
Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan edilmesinden sonra 6'lı Masa ve CHP'de kabine kavgası başladı. Masanın ortakları ile birlikte İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcılığı vaadi aldığı 6'lı Masa'da, kabinede 'kimin hangi görevi üsteleneceği' de tartışma konusu oldu.

ÖZTRAK İLE BÖKE ARASINDA GİZLİ REKABET

CHP'de Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke Hazine'nin başına geçmek istiyor. İkili arasında yaşanan gizli rekabetin dışında kalan bir yarış ise DEVA ve İYİ Parti arasında sürüyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonominin tek patronu olarak ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyor.

BABACAN EKONOMİYİ İSTİYOR
Ancak İYİ Parti buna karşı. Babacan'ın bu isteğine karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erhan Usta ve Bilge Yılmaz'ın isimlerini ön plana çıkarıyor. Akşener, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı gösterip, “Ekonomiden sorumlu bakanlıklarda biz de iddialıyız” mesajını veriyor.

HAZİNE'Yİ DE BANA VERİN!
Olası 6'lı Masa iktidarında Hazine'nin ayrı bir bakanlık olarak yapılandırılması da gündemde. Bu noktada Babacan, Hazine'nin bakanlık olarak değil, ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısına bağlı biçimde örgütlenmesinden yana. Hazine bürokrasisinin gerçekte kime bağlı olacağına ilişkin genel merkezlerde stratejiler üretiliyor. Bu konuda Masa'nın en büyük kavgaları arasında yerini sıcak tutuyor.
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