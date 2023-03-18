Malatya’da korkutan deprem!
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'da saat 10.55'te merkezi Malatya Yeşilyurt olan derinlik 5 kilometre olan 3.9 büyüklüğünde ölçülen bir deprem meydana geldi.
Malatya Gündüzbey-Yeşilyurt ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'da saat 10.55'te merkezi Malatya Yeşilyurt olan derinlik 5 kilometre olan 3.9 büyüklüğünde ölçülen bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'da saat 10.55'te merkezi Malatya Yeşilyurt olan derinlik 5 kilometre olan 3.9 büyüklüğünde ölçülen bir deprem meydana geldi.
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