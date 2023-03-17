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Beyaz Gazete
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YSK'dan seyyar sandık kararı!

Yüksek Seçim Kurulu 14 mayıs seçiminde seyyar sandıklarda oy kullanacaklara ilişkin usul ve esasları belirledi.

Ekleme: 17.03.2023 - 09:26 Güncelleme: 17.03.2023 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
YSK'dan seyyar sandık kararı!
Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Seyyar sandıklarda oy kullanacak engelli ya da hastalığı olan kişilerin yakınları YSK'nın internet sitesindeki formu doldurup, doktor raporuyla birlikte 2 Nisan'a kadar muhtarlıklara başvuru yapacak.

Bir önceki seçimde kalıcı olarak yatağa bağlı olduğu tespit edilen ve seyyar sandık listesinde yer alan seçmenlerden ise sağlık raporu talep edilmeyecek.

Görme ve işitme engelli olan seçmenler ise seyyar sandıklarda oy kullanamayacak.
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