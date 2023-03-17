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Almanya'da grev nedeniyle uçuşlar durdu

Almanya'nın farklı havalimanlarında çalışan personeller maaşlarının artırılması için 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Ekleme: 17.03.2023 - 16:42 Güncelleme: 17.03.2023 - 16:43 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da grev nedeniyle uçuşlar durdu
Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Stuttgart ve Karlsruhe Havalimanlarında çalışan personel, maaşlarında artış yapılması talebiyle Ver.di Sendikasının çağrısıyla bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

76 bin kişi etkilendi
Alman Havalimanları Birliği (ADV), iş bırakma eylemi nedeniyle havalimanlarındaki 583 uçuşun iptal edildiğini, iptallerin 76 binden fazla yolcuyu etkilediğini duyurdu.

Uçuştan etkilenen yolcuların önceden bilgilendirildikleri belirtilerek, söz konusu havalimanlarından uçuşu olanlardan seferlerin güncelliğini kontrol etmeleri istendi.

Almanya'nın en büyük havalimanlarından Köln Bonn ve Düsseldorf'taki uyarı grevinin gece yarısına kadar, bazı uçuşlarda ise yarın sabah 07.00'ye kadar süreceği bildirildi.

Düsseldorf Havalimanı'nda planlanan 391 kalkış ve inişten 264'ünün, Köln Bonn Havalimanı'nda da 100 uçuşun iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Almanya'da grev nedeniyle uçuşlar durdu
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