ÖSYM duyurdu: 2023 MBSTS başvuruları başladı

2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS), 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.Sınava başvurular, 16-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.Adaylar, başvurularını 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DİB-MBSTS Kılavuzu'nda.