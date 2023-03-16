ÖSYM duyurdu: 2023 MBSTS başvuruları başladı
ÖSYM, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-MBSTS) başvurularının başladığını duyurdu.
2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS), 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.
Sınava başvurular, 16-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DİB-MBSTS Kılavuzu'nda.
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