Borsa günü yükselişle kapattı...

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 61,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 1,20 ve holding endeksi yüzde 2,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,13 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 1 ile sigorta oldu.Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkardı. Banka, refinansman faizinin yüzde 3,50'ye, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3,75'e yükseltti.Analistler, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla küresel risk iştahının toparlandığını belirtti.Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini bildirdi.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.300 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.