3 bakan Şanlıurfa’da

Selin vurduğu Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, selden en çok etkilenen Abide Kavşağı başta olmak üzere kentin değişik bölgelerinde incelemelerde bulundu.Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını izleyen bakanlar, daha sonra Vali Salih Ayhan'dan bilgi aldı.Vatandaşlarla da buluşan bakanlar, geçmiş olsun dileğinde bulundular.